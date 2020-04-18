Определились первые финалисты ЧР по интерактивному баскетболу

Победителем второго тура ФОНБЕТ — Чемпионата России по интерактивному баскетболу стал «Портленд» Юрия Гордеева. В финале по сумме двух матчей команда casuals14 нанесла поражение «Нью-Йорку» (Evsei_Ahilles). Счёт встреч — 45:36 и 35:34 в пользу коллектива Гордеева.
Ранее первый тур выиграл «Нью-Орлеан» Сергея Морозова. Обе команды вышли в «Финал четырёх», где 16 мая по системе плей-офф ещё с двумя участниками определят чемпиона соревнований.
Первый в истории чемпионат России по кибербаскету под эгидой Российской федерации баскетбола стартовал 9 апреля. Соревнования проходят в четыре тура, в каждом выступают по 30 игроков, которые играют за 30 команд НБА. Победитель каждого из четырёх туров получает по 10 тыс. рублей и путёвку РФБ в финал турнира. Чемпион России по кибербаскетболу получит 30 тыс. рублей от ФОНБЕТ и РФБ. Приз за 2-е место — 20 тыс. рублей, за 3-е — 10 тыс.
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