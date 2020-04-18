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Определились первые финалисты ЧР по интерактивному баскетболу

Определились первые финалисты ЧР по интерактивному баскетболу
Киберспорт / Другие игры 0

Победителем второго тура ФОНБЕТ — Чемпионата России по интерактивному баскетболу стал «Портленд» Юрия Гордеева. В финале по сумме двух матчей команда casuals14 нанесла поражение «Нью-Йорку» (Evsei_Ahilles). Счёт встреч — 45:36 и 35:34 в пользу коллектива Гордеева.

Ранее первый тур выиграл «Нью-Орлеан» Сергея Морозова. Обе команды вышли в «Финал четырёх», где 16 мая по системе плей-офф ещё с двумя участниками определят чемпиона соревнований.

Первый в истории чемпионат России по кибербаскету под эгидой Российской федерации баскетбола стартовал 9 апреля. Соревнования проходят в четыре тура, в каждом выступают по 30 игроков, которые играют за 30 команд НБА. Победитель каждого из четырёх туров получает по 10 тыс. рублей и путёвку РФБ в финал турнира. Чемпион России по кибербаскетболу получит 30 тыс. рублей от ФОНБЕТ и РФБ. Приз за 2-е место — 20 тыс. рублей, за 3-е — 10 тыс.

ФОНБЕТ Чемпионат России по кибербаскетболу (2 тур). Финал
18 апреля 2020, суббота. 18:00 МСК
Портленд (casuals14)
Окончен
45 : 36
Нью-Йорк (Evsei_Ahilles)
ФОНБЕТ Чемпионат России по кибербаскетболу (2 тур). Финал
18 апреля 2020, суббота. 18:35 МСК
Нью-Йорк (Evsei_Ahilles)
Окончен
34 : 35
Портленд (casuals14)
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