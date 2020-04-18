Разработчики XCOM: Chimera Squad представили трейлеры четырёх играбельных персонажей

Разработчики из студии Firaxis опубликовали новые трейлеры XCOM: Chimera Squad, в которых представили четырёх играбельных персонажей.
Terminal потеряла семью во время вторжения и была удочерена доктором, от которого переняла интерес к медицине. Terminal снова осиротела, когда атака ADVENT уничтожила город, в котором она жила. Когда группа сопротивления вытащила её из-под обломков, Terminal, как только пришла в себя, предложила им медицинскую помощь. Впрочем, с оружием агент управляется не менее ловко, чем с аптечкой.
Посмотреть видео можно на канале XCOM в YouTube. Права на видео принадлежат «Take-Two Interactive Software, Inc.»
Godmother — закалённый ветеран, она требует от своих товарищей только совершенства. Обладает разнообразными навыками стрельбы из дробовика, что обеспечивает ей гарантированные попадания и увеличивает шансы на критический урон. Большой боевой опыт позволяет Godmother уклоняться от выстрелов противников.
Посмотреть видео можно на канале XCOM в YouTube. Права на видео принадлежат «Take-Two Interactive Software, Inc.»
Verge был частью эксперимента ADVENT по свержению правительства Земли с помощью контроля разума людей. Но тесный ментальный контакт привёл к тому, что Verge начал сочувствовать человечеству и снабжать сопротивление информацией. Агент способен выводить противников из строя, влияя на их психическое состояние. Владеет также телекинезом, что позволяет вырывать врагов из укрытия.
Посмотреть видео можно на канале XCOM в YouTube. Права на видео принадлежат «Take-Two Interactive Software, Inc.»
Blueblood — сын офицера полиции в третьем поколении. Когда отец ушёл из полиции и стал частным сыщиком, Blueblood учился в его агентстве, а позже вступил в ряды сотрудников правоохранительных органов.
XCOM: Chimera Squad выйдет уже 24 апреля на РС. До 1 мая игру можно купить в Steam с 50-процентной скидкой за 499 рублей.
Посмотреть видео можно на канале XCOM в YouTube. Права на видео принадлежат «Take-Two Interactive Software, Inc.»
- 18 апреля 2020
-
22:16
-
20:44
-
20:27
-
19:00
-
18:07
-
16:36
-
15:13
-
14:57
-
04:12
-
03:53
-
03:47
-
03:13
-
02:37
-
02:06
- 17 апреля 2020
-
22:12
-
17:18
-
14:17
-
12:18
-
08:36
-
05:21
-
04:17
-
03:38
-
02:57
- 16 апреля 2020
-
22:55
-
22:18
-
21:29
-
21:18
-
18:11
-
17:23
-
16:06
-
15:43
-
14:55
-
14:30
-
14:17
-
12:39