Разработчики XCOM: Chimera Squad представили трейлеры четырёх играбельных персонажей

Разработчики из студии Firaxis опубликовали новые трейлеры XCOM: Chimera Squad, в которых представили четырёх играбельных персонажей.

Terminal потеряла семью во время вторжения и была удочерена доктором, от которого переняла интерес к медицине. Terminal снова осиротела, когда атака ADVENT уничтожила город, в котором она жила. Когда группа сопротивления вытащила её из-под обломков, Terminal, как только пришла в себя, предложила им медицинскую помощь. Впрочем, с оружием агент управляется не менее ловко, чем с аптечкой.

Посмотреть видео можно на канале XCOM в YouTube. Права на видео принадлежат «Take-Two Interactive Software, Inc.»

Godmother — закалённый ветеран, она требует от своих товарищей только совершенства. Обладает разнообразными навыками стрельбы из дробовика, что обеспечивает ей гарантированные попадания и увеличивает шансы на критический урон. Большой боевой опыт позволяет Godmother уклоняться от выстрелов противников.

Посмотреть видео можно на канале XCOM в YouTube. Права на видео принадлежат «Take-Two Interactive Software, Inc.»

Verge был частью эксперимента ADVENT по свержению правительства Земли с помощью контроля разума людей. Но тесный ментальный контакт привёл к тому, что Verge начал сочувствовать человечеству и снабжать сопротивление информацией. Агент способен выводить противников из строя, влияя на их психическое состояние. Владеет также телекинезом, что позволяет вырывать врагов из укрытия.

Посмотреть видео можно на канале XCOM в YouTube. Права на видео принадлежат «Take-Two Interactive Software, Inc.»

Blueblood — сын офицера полиции в третьем поколении. Когда отец ушёл из полиции и стал частным сыщиком, Blueblood учился в его агентстве, а позже вступил в ряды сотрудников правоохранительных органов.

XCOM: Chimera Squad выйдет уже 24 апреля на РС. До 1 мая игру можно купить в Steam с 50-процентной скидкой за 499 рублей.

Посмотреть видео можно на канале XCOM в YouTube. Права на видео принадлежат «Take-Two Interactive Software, Inc.»