Kefir: нарушителей карантина надо понять и простить, у нас не та страна, где по $1000 дают

Игрок в FIFA и блогер Сергей kefir Никифоров в своём «инстаграме» поделился мнением о ситуации с эпидемией коронавируса в стране.
«Нарушителей карантина надо понять и простить. Не все могут дома сидеть, надо зарабатывать. У нас не та страна, где каждому по $ 1000 дают. Я пока ещё держусь. Режим в какаху улетел. Ждал долгое время до 27 апреля, когда исполнится 27 лет. Хотел мегатусу организовать по этому поводу, но придётся на Twitch тусить», — написал kefir, отвечая на вопрос подписчиков.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 2,3 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 160 тыс. смертей. Излечилось более 598 тыс. человек. В России зафиксировано более 36 тысяч случаев заражения.
Напомним, карантин в России был введён в конце марта. Его первый день многие россияне провели в парках.
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