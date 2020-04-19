Тоня Предко: сначала в киберспорте было очень страшно, но меня манила эта атмосфера

Ведущая спортивных турниров Тоня Предко рассказала, как попала в киберспорт.



«Всё началось с того, что окончила универ в 2014 году, и в связи с ситуацией в моём регионе – родилась в Донецке – пришлось переехать.



Сначала поехала в Одессу, где мне очень нравится, но там немножко не срослось и пришлось переехать в Киев. Там устроилась на работу в офис «с девяти до семи», где очень быстро поняла, что это совершенно не моё. Слава богу, убежала от этого и, надеюсь, не вернусь к такому формату никогда.



Захотелось уехать работать за границу. Было несколько вариантов, и буквально в тот день, когда уже собиралась покупать билет на самолёт, мне написал Степан Шульга. Тогда он работал в Starladder, мы с ним списывались по поводу возможной работы. Он написал: «Давай попробуем поработать вместе». В тот момент терять мне было нечего, и я рискнула.



Видеопробы Стёпе отсылала, ещё живя в Донецке. Первое время было тяжело, но спасибо всем за терпение. Первый мой проект на Starladder – Dota Digest, серия новостей про «Доту». Это было очень криво и непонятно, тогда я только приобретала опыт. Иногда смотрю и смеюсь, но с чего-то надо было начинать. Соответственно, первой игрой была Dota 2, с обучением помогали коллеги, которых благодарю.



Было довольно весело, но и очень страшно. Много раз думала, стоит ли пробовать себя в этом, может, это не моё. Но очень манило всё происходящее в киберспорте, эта атмосфера.



До сих пор ни разу не пожалела, что решила здесь остаться. Спасибо всем, кто меня принял», – рассказала Тоня в «Инстаграме».