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Стримерша отправила зрителей работать, если у них нет $10 на подписку в Twitch

Стримерша отправила зрителей работать, если у них нет $10 на подписку в Twitch
Киберспорт / Другие игры 0

Стримерша Invadervie во время трансляции высказалась о пользователях Twitch, которые не подписываются на её канал. Она считает, что если у человека нет $10, то он должен работать, а не смотреть трансляции на платформе.

«Без разницы, сколько вы зарабатываете или сколько у вас денег. Я не прошу о большой финансовой поддержке. Если бы подписка стоила 20 долларов… 20 долларов – довольно большие деньги. За эти деньги можно полноценно поужинать. Но подписка стоит 5 долларов. В вашей валюте это максимум 10 долларов.

Если вы смотрите Twitch, то у вас есть 10 долларов. Если у вас нет 10 долларов, то, скорее всего, у вас нет времени смотреть Twitch, потому что вам нужно работать, нужно пытаться найти деньги.

Речь не об огромных деньгах. Когда вы говорите: «У меня нет денег на подписку», то на самом деле вы подразумеваете: «Я настолько безответственно отношусь к деньгам, что я не могу поддержать то развлечение, которое мне нравится»», – сказала Invadervie.

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