Антуан Гризманн, играя за Португалию, разгромил Испанию в матче PES 2020

Футболист Антуан Гризманн впервые сыграл в Pro Evolution Soccer 2020. Как следует из скриншота, которым нападающий «Барселоны» и сборной Франции поделился на своей странице в «Твиттере», Гризманн сыграл за сборную Португалии и разгромил команду Испании со счётом 6:1.
«Первый матч и победа», — написал Гризманн на своей странице в «Твиттере», добавив хештег #CR7 — это инициалы и номер футболиста сборной Португалии Криштиану Роналду.
Фотографию можно посмотреть на странице Антуана Гризманна в «Твиттере».
Ранее сообщалось, что Гризманн вместе со своим братом Тео и полузащитником «Манчестер Юнайтед» Полем Погба организовал 24-часовой благотворительный стрим по Call of Duty Warzone, Valorant и другим популярным онлайн-играм. Все собранные за этот стрим донаты футболисты пожертвуют на борьбу с болезнью.
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