Игорь Линк назвал Valorant отвратительной игрой для школьников

Известный блогер Игорь Линк (1 млн подписчиков на YouTube) назвал Valorant — отвратительной, ужасной игрой для школьников. Он уточнил, что имеет ввиду не всех школьников, а только ту их часть, которая отличается токсичностью, тупостью, агрессивностью и готовностью сливать все свои деньги на скины.
Он добавил, что несмотря на то что игра ему совершенно не зашла, она точно найдёт своё комьюнити и станет популярной. Он аргументировал это тем, что в недоделанной игре (Valorant находится в стадии закрытого бета-теста) уже есть магазин: «То есть, они ещё даже не доделали её, а магазин уже есть, и вы можете покупать там скины. И знаете что? Школьники будут от этого прямо в восторге. Если в игре есть какой-нибудь прикольный скин, школьник обязательно его купит. Он будет целый месяц копить бабки с обедов, но его купит», — сказал блогер.
Он вовсе не осуждает разработчиков за это: «Я прекрасно понимаю, что они делают Valorant ради денег. И если школьники сами дают им возможность эти деньги заработать, то просто грех этим не воспользоваться», — уточнил блогер.
Далее Линк прошёлся по графике, назвав её плохой: «Только вдумайтесь, плохая, мультяшная графика. Я не один так думаю. Почитайте отзывы об игре: все пишут, что текстуры какие-то мыльные, а карты какие-то серые. У игры нет своего визуального стиля. Как по мне, это похоже на CS:GO, на который наложили фильтр с фотошопа».
Блогер считает, что такой визуальный стиль понравится школьникам. В пример он привёл другие игры — Fortnite и Overwatch, где используется «мультяшная» графика. При этом Valorant, по словам Линка, графически уступает этим играм: «Проблема в том, что у школьников нет даже примитивного чувства эстетики. Они готовы сожрать практически любой мультяшный шутан, потому что это в тренде. Тот факт, что в Valorant графика достаточно слабая, их только обрадует, только потому что у школьника, скорее всего, какой-нибудь древний, вонючий компьютер, на котором даже CS:GO на средних настройках тормозит. А тут он получает абсолютно новый шутер, который сможет идти у него в 60 FPS», — добавил блогер.
Ещё Линку не понравилось, что игра — условно-бесплатная. По мнению автора, любая бесплатная игра имеет мерзкое, токсичное сообщество. Не в восторге он и от стрельбы в Valorant, которая полностью скопирована с CS:GO: «Стрельба в CS:GO — это устаревший кусок коричневой субстанции. Оно тянется ещё с первой части Counter-Strike, где совершенно нереалистичная стрельба была из-за того, что движок на тот момент не позволял её сделать лучше. В следующих частях CS её не меняли, потому что игроки уже привыкли к такой стрельбе».
В конце блогер задался вопросом, зачем нужно было скрещивать Valorant с CS:GO и Overwatch. «Каждая из этих игр самодостаточна. Лично у меня не было потребности в каком-то промежуточном варианте. И ещё в таком варианте, который вобрал в себя мультяшность графики из Overwatch и стрельбу из CS. Поиграв несколько часов в Valorant, я не почувствовал желания продолжить играть в неё, я почувствовал желание вновь поиграть в CS и Overwatch. Но, понимаете, это я. А если мы говорим про школьников, то они будут в восторге от того, что в CS теперь можно поиграть в мультяшном сеттинге. Для школьников это идеальная игра, за которую не надо платить, у которой мультяшный сеттинг, которая запускается на древнем компьютере, и в которой уже на стадии закрытого бета-тестирования есть магазин со скинами», — подытожил блогер.
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