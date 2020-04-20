Стример посоветовал детям воспользоваться кредиткой родителей, чтобы подписаться на него

Стример FrostyMatrixTV столкнулся с критикой после того как посоветовал своим юным зрителям воспользоваться кредитными картами родителей, чтобы оплатить подписку на его канал.
«Это звучит так, как будто я пьян или просто троллю, когда говорю людям, особенно детям, иди и возьми кредитки своего отца или матери, чтобы подписаться на мой канал. Это не шутка», — заявил стример на своей трансляции 19 апреля.
По мнению стримера, обеденные и личные деньги, которые молодые зрители получают от своих родителей, могут покрыть подписку на его канал в десятикратном размере.
Несколько мгновений спустя стример утверждал, что он был вынужден восстанавливать канал дважды из-за своей токсичности. После того как клип с его словами был опубликован на форуме reddit, пользователи обрушились на стримера с негативом: «Это бесстыдство», «Самоубийство карьеры», — писали они в комментариях.
Многие посчитали слова стримера — отсылкой к стримерше Invadervie, которая заявила, что если у человека нет $ 10, то он должен работать, а не смотреть трансляции на платформе.
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