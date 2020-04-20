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Победитель The International 2015 Питер ppd Дагер ушёл из Dota 2

Победитель The International 2015 Питер ppd Дагер ушёл из Dota 2
Киберспорт 0

Бывший игрок Evil Geniuses, OpTic и Ninjas in Pyjamas Питер ppd Дагер, отдавший игре более 10 лет жизни, принял решение уйти с соревновательной про-сцены из-за потери мотивации и амбиций.

«Я сосредоточен на личностном росте, а не на конкуренции с другими. Из-за этого я чувствую, что потерял силы и амбиции, необходимые для конкуренции в Dota 2. Я не расстроен, так как считаю, что перемены полезны. Мне не терпится сделать что-то интересное и новое в свои 30 лет. Я всегда буду благодарен людям, которые верили в мои способности. Я хочу поблагодарить всех поклонников и игроков Dota 2 за удивительный мир, который вы создали», — заявил игрок.

В составе Evil Geniuses ppd стал победителем The International 2015.

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