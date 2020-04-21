Популярный рэпер даст живые концерты в Fortnite

Компания Epic Games анонсировала проведение крупного мероприятия в Fortnite. Игроков ожидает серия живых концертов в исполнении известного американского рэпера Трэвиса Скотта. Мероприятие под названием Astronomical будет проходить с 24 по 26 апреля, а помимо концерта ожидается премьера новой композиции музыканта.

Расписание концертов:

24 апреля — 2:00 мск

24 апреля — 17:00 мск

25 апреля — 7:00 мск

25 апреля — 18:00 мск

26 апреля — 1:00 мск

Приходить на площадку можно за 30 минут до начала. Игроков ожидают тематические испытания с наградами, а также экипировка, эмоции и другие предметы, которые можно будет приобрести начиная с 21 апреля. За посещение одного из мероприятий Astronomical игрокам положен подарок: дельтаплан Astroworld Cyclone и два экрана загрузки.

В прошлый раз подобное мероприятие проводили при участии музыканта Marshmello. Его посетило более 10 млн человек.