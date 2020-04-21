В обновлении Dota 2 было изменено описание Iron Talon
Сегодня, 21 апреля, вышло небольшое обновление для Dota 2. В игре было изменено описание нейтрального предмета Iron Talon и обновлены файлы локализации, сообщается на официальном сайте Dota 2.
Из описания Iron Talon убрали строчку о том, что Chop, активную способность предмета, нельзя применить на древних крипов. Такая возможность появилась в игре с выходом патча 7.25, который состоялся 17 марта. Актуальным обновлением Dota 2 является патч 7.26, выпущенный 18 апреля.
Впервые Iron Talon появился в игре c выходом патча 6.86, который состоялся в декабре 2015 года, ещё до масштабного обновления 7.0 «Новый путь». В обновлении 7.07 разработчики убрали артефакт из игры, однако Iron Talon был возвращён в патче 7.23 в качестве нейтрального предмета.
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