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В обновлении Dota 2 было изменено описание Iron Talon

В обновлении Dota 2 было изменено описание Iron Talon
Киберспорт / Dota 2 0

Сегодня, 21 апреля, вышло небольшое обновление для Dota 2. В игре было изменено описание нейтрального предмета Iron Talon и обновлены файлы локализации, сообщается на официальном сайте Dota 2.

Из описания Iron Talon убрали строчку о том, что Chop, активную способность предмета, нельзя применить на древних крипов. Такая возможность появилась в игре с выходом патча 7.25, который состоялся 17 марта. Актуальным обновлением Dota 2 является патч 7.26, выпущенный 18 апреля.

Впервые Iron Talon появился в игре c выходом патча 6.86, который состоялся в декабре 2015 года, ещё до масштабного обновления 7.0 «Новый путь». В обновлении 7.07 разработчики убрали артефакт из игры, однако Iron Talon был возвращён в патче 7.23 в качестве нейтрального предмета.

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