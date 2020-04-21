Программисту из Нижневартовска грозит тюремный срок за взлом PlayStation 3
Против программиста из Нижневартовска возбуждено уголовное дело из-за взлома консоли PlayStation 3. Об этом сообщает URA.Ru.
По данным источника, в декабре 2019 года мужчина обошёл защиту PlayStation и внёс изменения в ПО консоли, чтобы на ней можно было запускать пиратские игры. За свои услуги программист получил 2 тыс. рублей. Сообщается, что против него возбуждено уголовное дело по статье 273 УК РФ «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ», наказанием по которой является лишение свободы сроком до трёх лет со штрафом до 200 тыс. рублей.
PlayStation 3 — консоль Sony предыдущего поколения. Её релиз состоялся в 2006 году, однако игры на PS3 до сих пор продаются в PlayStation Store.
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