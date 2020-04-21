Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Киберспорт / Новости /

Хоккеисты «Авангарда» Зернов и Шумаков сыграют в NHL 20 c Пашей Техником

Хоккеисты «Авангарда» Зернов и Шумаков сыграют в NHL 20 c Пашей Техником
Киберспорт / Другие игры 0

Хоккейный клуб «Авангард» объявил о проведении киберспортивного шоу-матча.

Нападающие «ястребов» Сергей Шумаков и Денис Зернов сыграют с известным музыкантом Пашей Техником и концертным директором группы «Каспийский груз» Маркусом Твеном в NHL 20. Матч начнётся 23 апреля в 17:00 мск, трансляция пройдёт в социальных сетях «Авангарда».

Напомним, 23 апреля пройдёт ещё один киберспортивный матч в NHL 20. Между собой встретятся нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и лучший бомбардир в истории Национальной хоккейной лиги Уэйн Гретцки. Старт трансляции на канале «Вашингтона» на Twitch — в 03.00 по московскому времени. Легендарные хоккеисты будут играть до двух побед. Зрители смогут делать пожертвования, средства пойдут на борьбу с пандемией коронавируса.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020