Хоккеисты «Авангарда» Зернов и Шумаков сыграют в NHL 20 c Пашей Техником

Хоккейный клуб «Авангард» объявил о проведении киберспортивного шоу-матча.
Нападающие «ястребов» Сергей Шумаков и Денис Зернов сыграют с известным музыкантом Пашей Техником и концертным директором группы «Каспийский груз» Маркусом Твеном в NHL 20. Матч начнётся 23 апреля в 17:00 мск, трансляция пройдёт в социальных сетях «Авангарда».
Напомним, 23 апреля пройдёт ещё один киберспортивный матч в NHL 20. Между собой встретятся нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и лучший бомбардир в истории Национальной хоккейной лиги Уэйн Гретцки. Старт трансляции на канале «Вашингтона» на Twitch — в 03.00 по московскому времени. Легендарные хоккеисты будут играть до двух побед. Зрители смогут делать пожертвования, средства пойдут на борьбу с пандемией коронавируса.
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