В Valorant вышел патч, в котором ослабили агента Raze

Изменения коснулись чересчур сильной Raze, камер, а также карт.

По мнению разработчиков, Raze выделяется среди других агентов: «Raze, несомненно, очень опасна, и мы думаем, что многие умелые игроки со временем научатся правильно играть против неё. Но нам всё равно хотелось бы внести небольшие изменения, чтобы Raze в нападении не превосходила чрезмерно других агентов», — говорится на официальном сайте игры.

Разработчики усилили и мощь атак ближнего боя, чтобы игроки в первых раундах легче справлялись с барьером Sage. Все изменения в новом патче:

Урон от удара ножом

Удары ножом наносят двойной урон разрушаемым объектам, таким как барьер Sage, двойные металлические двери на карте Haven.

Raze

Количество зарядов кассетной гранаты уменьшено с 2 до 1.

Теперь кассетные гранаты перезаряжаются после убийства двух противников.

Звуковое сопровождение кассетных гранат, взрывного ранца и «Гасим свечи!» было изменено, чтобы улучшить слышимость во время боя.

Исправлена ошибка, при которой вторая кассета гранаты взрывалась быстрее, чем предполагалось.Теперь перед вторым взрывом должно пройти определенное время.

Sage

Сфера замедления теперь также замедляет скорость перемещения игроков в воздухе над зоной.

Игроки теперь могут перемещаться по области действия сферы замедления шагом, не издавая шума.

Изменение карт

Исправлено несколько эксплойтов на картах Bind, Haven и Split.

Split: сфера перемещена с мида B к выходу на B.

Общие улучшения

Сокращён исходящий сетевой трафик от клиента для игроков, запускающих игру с высокой частотой кадров. Некоторые провайдеры, а также настройки сети затормаживали трафик, тем самым влияя на игровой процесс и вызывая задержки обмена данными при повышении FPS. Изменение не влияет на игровой процесс / отзывчивость игры.

Исправления