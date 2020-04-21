В Valorant вышел патч, в котором ослабили агента Raze
Изменения коснулись чересчур сильной Raze, камер, а также карт.
По мнению разработчиков, Raze выделяется среди других агентов: «Raze, несомненно, очень опасна, и мы думаем, что многие умелые игроки со временем научатся правильно играть против неё. Но нам всё равно хотелось бы внести небольшие изменения, чтобы Raze в нападении не превосходила чрезмерно других агентов», — говорится на официальном сайте игры.
Разработчики усилили и мощь атак ближнего боя, чтобы игроки в первых раундах легче справлялись с барьером Sage. Все изменения в новом патче:
Урон от удара ножом
- Удары ножом наносят двойной урон разрушаемым объектам, таким как барьер Sage, двойные металлические двери на карте Haven.
Raze
- Количество зарядов кассетной гранаты уменьшено с 2 до 1.
- Теперь кассетные гранаты перезаряжаются после убийства двух противников.
- Звуковое сопровождение кассетных гранат, взрывного ранца и «Гасим свечи!» было изменено, чтобы улучшить слышимость во время боя.
- Исправлена ошибка, при которой вторая кассета гранаты взрывалась быстрее, чем предполагалось.Теперь перед вторым взрывом должно пройти определенное время.
Sage
- Сфера замедления теперь также замедляет скорость перемещения игроков в воздухе над зоной.
- Игроки теперь могут перемещаться по области действия сферы замедления шагом, не издавая шума.
Изменение карт
- Исправлено несколько эксплойтов на картах Bind, Haven и Split.
- Split: сфера перемещена с мида B к выходу на B.
Общие улучшения
- Сокращён исходящий сетевой трафик от клиента для игроков, запускающих игру с высокой частотой кадров. Некоторые провайдеры, а также настройки сети затормаживали трафик, тем самым влияя на игровой процесс и вызывая задержки обмена данными при повышении FPS. Изменение не влияет на игровой процесс / отзывчивость игры.
Исправления
- Исправлен нераспространенный сбой сервера, который происходил из-за повреждения пакетов в сети некоторых игроков.
- Cypher больше не может использовать оружие через камеру.
- Исправлена ошибка, в результате которой дальность слышимости шагов иногда не отображалась на карте.
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