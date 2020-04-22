Финляндия – страна лучших геймеров мира. Россия и Украина не вошли в топ-20

Издательством мобильных игр Kwalee был опубликован рейтинг стран, которые могут похвастать наиболее скилловыми геймерами мира. По результатам исследования спидранов Speedrun.com, лучшей оказалась Финляндия. Вслед за ней расположились Канада и Швеция.



Интересно, что в топ-20 не попали ни Россия, ни Украина. Странами бывшего СНГ, попавшими в рейтинг стали Латвия (16) и Эстония (18).



Исследование основано на 42 тысячах достижений в 16 тысячах различных игр. Стоим отметит, что исследователями учитывалось число достижений и количество проживающих в стране людей.



Топ-20:



1. Финляндия

2. Канада

3. Швеция

4. Новая Зеландия

5. Австралия

6. США

7. Нидерланды

8. Шотландия

9. Ирландия

10. Франция

11. Германия

12. Англия

13. Австрия

14. Дания

15. Швейцария

16. Латвия

17. Япония

18. Эстония

19. Норвегия

20. Бельгия/