Google создал тематический дудл и игру ко Дню Земли

Сегодня, 22 апреля, во многих странах мира отмечается День Земли. Это название используется по отношению к различным мероприятиям, проводящимся весной и призванным побудить людей быть внимательнее к хрупкой и уязвимой окружающей среде на планете.
В честь этого события компания Google создала тематический дудл и подготовила игру, в которую можно сыграть по ссылке. В ходе игры пользователю предстоит управлять пчелой, которая должна опылять растения.
Фото: https://www.google.com/
Также во время игры можно узнать интересные факты о пчеле и том, насколько важную роль она играет на планете. Сообщается, что если бы не пчёлы, то урожай, собираемый на Земле, сократился бы втрое, а 85% цветковых растений исчезли бы. Таким образом в Google стремятся обратить внимание на проблему массового вымирания пчёл.
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