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В Valorant обнаружили баг с прицелом снайперской винтовки, дающий преимущество

В Valorant обнаружили баг с прицелом снайперской винтовки, дающий преимущество
Киберспорт / Другие игры 0

Один из участников закрытого бета-теста Valorant приобрёл новый платный скин, в котором обнаружил баг. Во время прицеливания из снайперской винтовки в нём отображается не только зона, входящая в оптический прицел, но и область вокруг, которая никак не может быть видна через оружие. Он выразил надежду на то, что это сделано не специально и будет исправлено.

На публикацию сразу обратили внимание разработчики игры. Один из них ответил, что это баг, который будет исправлен в ближайшем патче, и принёс извинения. «Принципы честной конкуренции очень важны для нас, и мы тестируем всё для того, чтобы быть уверенными, что не продаём никакие усиления вместе с нашими скинами и другим косметическим контентом. Ещё раз прошу прощения за эту непредвиденную лазейку».

Другой разработчик добавил, что скоро выйдет большой патч, а пока что эта проблема возникает только в случае, когда установлен низкий уровень графики оружия.

В Valorant вышел патч, в котором ослабили агента Raze
Баг со снайперским прицелом

Баг со снайперским прицелом

Баг со снайперской винтовкой

Баг со снайперской винтовкой

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