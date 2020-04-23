«Чемпионат» разыгрывает коллекционное издание World of Warcraft

Пока в реальном мире все сидят дома, можно погрузиться в мир виртуальный! Интересные квесты, захватывающие бои и огромная вселенная — всё это World of Warcraft. Сегодня «Чемпионат» разыгрывает коллекционное издание, выпущенное к 15-летию игры. Участвуешь?
Розыгрыш энциклопедии проводится на канале «Чемпионата» в «Телеграме». Чтобы принять в нём участие, нужно только нажать кнопку «Участвовать!» под публикацией о конкурсе.
Розыгрыш коллекционного издания World of Warcraft в телеграм-канале «Чемпионата».
В настоящее время спортсмены находятся на самоизоляции. Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово отменили соревнования. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 2,2 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 154 тыс. смертей. Из числа заразившихся излечилось около 580 тыс. человек.
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