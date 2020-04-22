Соболев проиграл поляку Белику, но вывел Россию в четвертьфинал турнира по FIFA

Футболист московского «Спартака» Александр Соболев представляет Россию на международном турнире #STAYANDPLAY CUP по FIFA20.
В заключительном матче группового этапа Соболев уступил поляку Крыстяну Белику с минимальным счётом 0:1, но это не помешало Александру вывести Россию в четвертьфинал. При равенстве очков по дополнительным показателям сборная России оказалась лучше финнов и поляков.
Напомним, в первом матче Соболев разгромил финна Пюрю Сойри со счётом 4:0.
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Матчи плей-офф начнутся 24 апреля. Соперником Соболева в поединке за выход в полуфинал станет игрок молодёжной сборной Германии Нико Шлоттербек.
Александр Соболев — российский нападающий «Крыльев Советов», выступающий на правах аренды за московский «Спартак». В конце 2019 года футболист был впервые вызван в сборную России.
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