Негативный твит разработчика Dusk увеличил продажи шутера в три раза

Один из создателей инди-шутера Dusk Дейв Ошри на своей странице в «Твиттере» сообщил, что ежедневные продажи игры 22 апреля увеличились втрое из-за твита одного из её разработчиков — Дэвида Симански.

Симански побеседовал с пользователем, скрывающимся под ником stopskeletons. Начали с вопроса о Doom Eternal. Дэвид сказал, что игра id Software — лучший в мире шутер, после чего один из пользователей порекомендовал обратить внимание на Dusk. «Какая-то никакая игра», — отреагировал в ответ на это Симански.

Эти твиты набрали 60 тысяч лайков и более 11 тысяч репостов.

Пользователь под ником MrAgentStrange в комментариях заметил, что после такого Симански нужно поднять зарплату. Ошри тут же парировал: «Он и так получает больше всех, лол». Симански тоже отреагировал: «Я всё равно не против повышения».