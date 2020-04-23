Стримерша увлеклась игрой в Valorant и чуть не подожгла дом

Сеанс игры в шутер Valorant от стримерши SwiftyFeets чуть не закончился печально — девушка готовила такито и одновременно играла, забыв, что у неё на кухне работает духовка.

Стримерша почувствовала запах горелого, побежала на кухню и сбила веб-камеру, которую использовала в трансляции. Позже SwiftyFeets вернулась в эфир, но сказала, что ей нужно прибраться и отключила трансляцию.

Valorant — игра американской компании Riot Games, в данный момент находящаяся в разработке. Её закрытое бета-тестирование началось 7 апреля. Если привязать свой аккаунт к Twich и включить функцию drops, можно получить ключ к тестированию. На Twich Valorant уже стала самой популярной и заняла третье место по пиковому числу зрителей в истории. Их число составило 1,7 млн.