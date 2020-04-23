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v1lat: Киев подал заявку на проведение крупнейшего турнира в мире киберспорта

v1lat: Киев подал заявку на проведение крупнейшего турнира в мире киберспорта
Киберспорт / Другие игры 0

Столица Украины Киев будет претендовать на проведение The International по Dota 2 в 2021 году. Об этом в «Фейсбуке» сообщил комментатор Виталий vilat Волочай.

«Киев официально подал заявку на проведение крупнейшего турнира в мире киберспорта! Спасибо большое всем за поддержку! И будем надеяться, что результат будет хорошим (когда он будет, по известным причинам пока никто не знает). Будем надеяться и ждать ответа!», — написал v1lat.

Ранее заявку на проведение турнира также отправлял Минск — инициативу поддержало министерство спорта и туризма Республики Беларусь. Город, который примет турнир, будет назван во время финального матча The International 2020, который запланирован на конец августа в Стокгольме (Швеция).

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