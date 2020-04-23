В переиздание Crysis войдет только первая игра без дополнений

В переиздание Crysis, которое запланировано на лето 2020 года, войдёт только первая игра. Об этом сообщает Inverse.

Ранее компания Crytek анонсировала проект Crysis Remastered, который точно будет включать в себя обновлённую версию оригинальной сюжетной кампании. Однако в официальном анонсе игры говорилось о том, что она предложит «одиночные кампании оригинала».

Затем один из руководителей студии Saber Interactive Тим Уиллитс отметил, что о ремастерах расскажут в обозримом будущем. В сети появились предположения о том, что Crysis Remastered – это не только оригинальная кампания, однако в Crytek опровергли это.

«Crysis Remastered – это только оригинальная игра. Проект не включает в себя Warhead или какие-либо другие игры серии», — сказал представитель Crytek.