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Системные требования Microsoft Flight Simulator 2020 оказались ожидаемо высокими

Системные требования Microsoft Flight Simulator 2020 оказались ожидаемо высокими
Киберспорт / Другие игры 0

Microsoft раскрыла системные требования предстоящей Microsoft Flight Simulator. Для запуска игры на минимальных настройках графики потребуется видеокарта уровня RX 570 или GTX 770. Но чтобы увидеть всю красоту картинки в формате 4К, необходим самый современный компьютер.

Минимальные требования:

Процессор: Ryzen 3 1200 / Intel i5-4460
Видеокарта: Radeon RX 570 / NVIDIA GTX 770
Видеопамять: 2GB
Оперативная память: 8 ГБ
Жёсткий диск: 150 Гб
Пропускная способность: 5 Мбит / с

Рекомендуемые требования:

Процессор: Ryzen 5 1500X / Intel i5-8400
Видеокарта: Radeon RX 590 / Nvidia GTX 970
Видеопамять: 4GB
Оперативная память: 16 ГБ
Жёсткий диск: 150 Гб
Пропускная способность: 20 Мбит / с

Идеальные требования:

Процессор: Ryzen 7 Pro 2700X / Intel i7-9800X
Видеокарта: Radeon VII / Nvidia RTX 2080
Видеопамять: 8GB
Оперативная память: 32 ГБ
Жёсткий диск: 150 ГБ (рекомендуется SSD)
Пропускная способность: 50 Мбит / с

Microsoft Flight Simulator — одиннадцатая часть в серии авиасимуляторов от Microsoft, разработкой которой занималась Asobo Studio. В новой игре будет представлена вся поверхность Земли, все страны мира и города, и 37 тысяч аэропортов. Точная дата релиза игры неизвестна.

Видео опубликовано в YouTube-канале flightdeck2sim.

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