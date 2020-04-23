Системные требования Microsoft Flight Simulator 2020 оказались ожидаемо высокими

Microsoft раскрыла системные требования предстоящей Microsoft Flight Simulator. Для запуска игры на минимальных настройках графики потребуется видеокарта уровня RX 570 или GTX 770. Но чтобы увидеть всю красоту картинки в формате 4К, необходим самый современный компьютер.

Минимальные требования:



Процессор: Ryzen 3 1200 / Intel i5-4460

Видеокарта: Radeon RX 570 / NVIDIA GTX 770

Видеопамять: 2GB

Оперативная память: 8 ГБ

Жёсткий диск: 150 Гб

Пропускная способность: 5 Мбит / с



Рекомендуемые требования:



Процессор: Ryzen 5 1500X / Intel i5-8400

Видеокарта: Radeon RX 590 / Nvidia GTX 970

Видеопамять: 4GB

Оперативная память: 16 ГБ

Жёсткий диск: 150 Гб

Пропускная способность: 20 Мбит / с



Идеальные требования:



Процессор: Ryzen 7 Pro 2700X / Intel i7-9800X

Видеокарта: Radeon VII / Nvidia RTX 2080

Видеопамять: 8GB

Оперативная память: 32 ГБ

Жёсткий диск: 150 ГБ (рекомендуется SSD)

Пропускная способность: 50 Мбит / с

Microsoft Flight Simulator — одиннадцатая часть в серии авиасимуляторов от Microsoft, разработкой которой занималась Asobo Studio. В новой игре будет представлена вся поверхность Земли, все страны мира и города, и 37 тысяч аэропортов. Точная дата релиза игры неизвестна.

Видео опубликовано в YouTube-канале flightdeck2sim.