Комментатор по FIFA 20 сравнил действия игрока с движениями порнозвезды Райли Рид

Спорт остановился из-за пандемии COVID-19 и многие лиги переключились на виртуальные соревнования по FIFA 20, чтобы обеспечить людям хоть какое-то развлечение, прежде чем футбол и другие виды спорта смогут возобновить свои соревнования.
Футбольный чемпионат Мексики тоже перебрался в онлайн. Турнир по FIFA 20 с участием местных клубов транслируется по крупнейшим телеканалам страны. Видимо, забыв, что виртуальный чемпионат показывают по телевидению, комментатор Альдо Фариас позволил себе лишнего: во время матча профессиональных футболистов Кристиана Соузы и Хулиана Киньонеса он сравнил игровые действия виртуальной копии футболиста Ромарио Ибарры, полузащитника футбольного клуба «Пачука» и сборной Эквадора, с движениями известной порнозвезды Райли Рид.
Его слова вызвали бурную реакцию в социальных сетях, начиная от шока и отвращения и заканчивая недоверием и смехом. Сам же комментатор не стал стыдиться этой фразы и продолжил делиться реакциями от фанатов на своей личной страничке в «Твиттере».
- 23 апреля 2020
-
15:32
-
15:06
-
13:15
-
12:37
-
12:00
-
04:02
-
03:21
-
02:46
-
02:27
-
00:01
- 22 апреля 2020
-
23:46
-
22:47
-
16:46
-
13:18
-
13:05
-
12:36
-
11:02
-
00:07
- 21 апреля 2020
-
22:57
-
19:49
-
19:34
-
14:50
-
14:24
-
13:38
-
12:38
-
12:00
-
11:52
-
11:16
-
10:58
- 20 апреля 2020
-
23:02
-
22:05
-
21:54
-
19:26
-
18:19
-
12:55