Комментатор по FIFA 20 сравнил действия игрока с движениями порнозвезды Райли Рид

Спорт остановился из-за пандемии COVID-19 и многие лиги переключились на виртуальные соревнования по FIFA 20, чтобы обеспечить людям хоть какое-то развлечение, прежде чем футбол и другие виды спорта смогут возобновить свои соревнования.



Футбольный чемпионат Мексики тоже перебрался в онлайн. Турнир по FIFA 20 с участием местных клубов транслируется по крупнейшим телеканалам страны. Видимо, забыв, что виртуальный чемпионат показывают по телевидению, комментатор Альдо Фариас позволил себе лишнего: во время матча профессиональных футболистов Кристиана Соузы и Хулиана Киньонеса он сравнил игровые действия виртуальной копии футболиста Ромарио Ибарры, полузащитника футбольного клуба «Пачука» и сборной Эквадора, с движениями известной порнозвезды Райли Рид.

Его слова вызвали бурную реакцию в социальных сетях, начиная от шока и отвращения и заканчивая недоверием и смехом. Сам же комментатор не стал стыдиться этой фразы и продолжил делиться реакциями от фанатов на своей личной страничке в «Твиттере».