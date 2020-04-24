С 7 мая Red Dead Redemption 2 заменит GTA V в Xbox Game Pass
Компания Microsoft на своём официальном сайте объявила о том, что с 7 мая популярный вестерн Red Dead Redemption 2 появится в библиотеке Xbox Game Pass для Xbox One.
Пользователи данного сервиса смогут заранее загрузить игру, чтобы отправиться в игру сразу же после добавления её в сервис в назначенное время. Появится ли игра в подписке для пользователей PC – не сообщается.
Ранее стало известно, что в этот же день из подписки исчезнет Grand Theft Auto V.
Red Dead Redemption 2 вышла в октябре 2018 года. Экшен в стилистике Дикого Запада получил высокие оценки как среди геймеров, так и среди специалистов – релиз называли одной из лучших игр 2018 года. Сейчас цена игры в зависимости от издания и платформы составляет от 2 до 4 тысяч рублей.
Очередной шедевр от Rockstar. Главное о Red Dead Redemption 2
Компания Rockstar потратила на разработку RDR 2 восемь лет и десятки, а то и сотни миллионов долларов. И, кажется, выпустила главную игру.
Читайте также
- 24 апреля 2020
-
04:15
-
03:58
- 23 апреля 2020
-
18:58
-
18:10
-
15:32
-
15:06
-
13:15
-
12:37
-
12:00
-
04:02
-
03:21
-
02:46
-
02:27
-
00:01
- 22 апреля 2020
-
23:46
-
22:47
-
16:46
-
13:18
-
13:05
-
12:36
-
11:02
-
00:07
- 21 апреля 2020
-
22:57
-
19:49
-
19:34
-
14:50
-
14:24
-
13:38
-
12:38
-
12:00
-
11:52
-
11:16
-
10:58
- 20 апреля 2020
-
23:02
-
22:05
Партнерский контент