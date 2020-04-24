С 7 мая Red Dead Redemption 2 заменит GTA V в Xbox Game Pass

Компания Microsoft на своём официальном сайте объявила о том, что с 7 мая популярный вестерн Red Dead Redemption 2 появится в библиотеке Xbox Game Pass для Xbox One.

Пользователи данного сервиса смогут заранее загрузить игру, чтобы отправиться в игру сразу же после добавления её в сервис в назначенное время. Появится ли игра в подписке для пользователей PC – не сообщается.

Ранее стало известно, что в этот же день из подписки исчезнет Grand Theft Auto V.

Red Dead Redemption 2 вышла в октябре 2018 года. Экшен в стилистике Дикого Запада получил высокие оценки как среди геймеров, так и среди специалистов – релиз называли одной из лучших игр 2018 года. Сейчас цена игры в зависимости от издания и платформы составляет от 2 до 4 тысяч рублей.