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С 7 мая Red Dead Redemption 2 заменит GTA V в Xbox Game Pass

С 7 мая Red Dead Redemption 2 заменит GTA V в Xbox Game Pass
Киберспорт / Другие игры 0

Компания Microsoft на своём официальном сайте объявила о том, что с 7 мая популярный вестерн Red Dead Redemption 2 появится в библиотеке Xbox Game Pass для Xbox One.

Пользователи данного сервиса смогут заранее загрузить игру, чтобы отправиться в игру сразу же после добавления её в сервис в назначенное время. Появится ли игра в подписке для пользователей PC – не сообщается.

Ранее стало известно, что в этот же день из подписки исчезнет Grand Theft Auto V.

Red Dead Redemption 2 вышла в октябре 2018 года. Экшен в стилистике Дикого Запада получил высокие оценки как среди геймеров, так и среди специалистов – релиз называли одной из лучших игр 2018 года. Сейчас цена игры в зависимости от издания и платформы составляет от 2 до 4 тысяч рублей.

Очередной шедевр от Rockstar. Главное о Red Dead Redemption 2
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