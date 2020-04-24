Геймдизайнер Мохов: в РФ вообще охренели, называя Сталкер и WoT отечественными играми?

Геймдизайнер игры Control Сергей Мохов рассердился на слова Андрея Подшибякина, который в своей книге «Время игр!» назвал S.T.A.L.K.E.R. и World of Tanks отечественными играми.

«Извиняюсь перед своими англоязычными читателями — я просто не мог пройти мимо этой литературы и ничего не сказать. Они там в РФ вообще охренели? Сталкер и World of Tanks в их понимании — это «отечественные» игры? И борщ, может, русский? Почему бы и нет?» — написал Сергей Мохов на своей странице в «Твиттере».

Один из пользователей, прокомментировавших запись, указал, что отечество — это не только Россия. «Это родина, это место, которому он принадлежит. Стоит предположить, что для него весь бывший СССР — отечество. Он вроде не писал, что Сталкер и танки — РОССИЙСКИЕ игры. К чему такая токсичность? Неужели так русских ненавидишь?» — ответил пользователь RedPixelSun1.

Другие поддержали мысль RedPixelSun1: «Не понял, а с каких пор «отечественный» = «русский»?» — подметил пользователь под никнеймом Lamp on the Bridge.

Владлен Бойко считает, что Сергей Мохов прав: «Комментаторы хоть понимают, что означает отечество? Что такого сложного жить реальностью и признавать, что мы уже давно отдельные государства? М? Иностранец будет читать в переводе, и ему не будут известны все тонкости отношений между странами постсовка, так что Сергей Мохов прав. Да и тем более, как мы видим из скрина, автор книги напрямую назвал эти игры российскими. Если комментаторам норм, то тогда, может, давайте игрожур «случайно» будет делать заголовки «Rockstar обанкротились» к статье с обзором стратегии? Ну что, бывает же», — ответил Владлен.

А пользователь под никнеймом Varyag_Ericsson, проживающий во Львове, отметил, что автор записи является представителем финской компании, которая работает в том числе на российский рынок: «Странно с вашей стороны огульно обвинять в чём-то абстрактных «вы там РФ», когда есть вполне конкретный автор», — подытожил пользователь.

Автор книги не стал вмешиваться в разборки пользователей, а лишь посмеялся над ситуацией. «Без комментариев, люди развлекаются там сами», — написал Андрей.

Напомним, что World of Tanks была разработана белорусской компанией «Варгейминг», а S.T.A.L.K.E.R. — украинской студией GSC Game World.