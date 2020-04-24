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Мать Неймара порвала с 23-летним киберспортсменом, узнав о его встречах с мужчинами

Мать Неймара порвала с 23-летним киберспортсменом,
Мать Неймара порвала с 23-летним киберспортсменом, узнав о его встречах с мужчинами
Киберспорт 0

Надин Гонсалвес, мать знаменитого бразильского футболиста Неймара, выступающего за французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен», рассталась с 23-летним киберспортсменом Тьяго Рамосом, после того как узнала, что ранее он встречался с мужчинами. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, Рамос встречался с поваром Неймара и с известным в Бразилии актёром Карлиньосом Майей. Узнав об этом, 52-летняя мать Неймара решила прекратить отношения с молодым человеком, которые не продлились и одного месяца.

23-летний Тьяго Рамос выступает за команду 4k Easy на турнирах по Free Fire – королевской битве для мобильных устройств, которая очень популярна в Бразилии.

Напомним, Неймар перешёл в «ПСЖ» из каталонской «Барселоны» летом 2017 года за € 222 млн. Его трансфер по сей день является самым дорогостоящим в истории футбола.

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