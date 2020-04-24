В CS:GO обновили несколько карт: полный список изменений

Valve выпустила обновление для CS:GO, в котором исправила некоторые погрешности на картах игры. Разработчики улучшили видимость на карте Cache, добавили новый режим разминки на Nuke и Overpass для режима Wingman, а также обновили радар на Anubis.



Полный список изменений



Chlorine:

Модельки CT заменены на оперативников отряда FBI.



Anubis:

Радар обновлён до последней версии.



Cache:

Улучшена видимость на всей карте.

Осветлена позиция рядом с мешками с песком.

Осветлены локации A Main и B Main.

Осветлена цель, расположенная в углу под балконом на B.

Уменьшен визуальный шум.

Снижена насыщенность листвы.

Исправлена проблема, из-за которой модельки персонажей летали на точке A.

Улучшена оптимизация.



Overpass:

Добавлен режим разминки 1v1 во время игры в режиме Wingman.

Исправлена модель мусорного контейнера на точке A: в ней больше нельзя застрять.



Wingman Nuke:

Добавлен режим разминки 1v1 во время игры в режиме Wingman.

Радар теперь использует обновлённый визуальный стиль.



Vertigo:

Исправлен зазор между коробками на точке B.

По коробке теперь можно скользить, как по рампе.

Исправлены мелкие графические баги.