В CS:GO обновили несколько карт: полный список изменений

Valve выпустила обновление для CS:GO, в котором исправила некоторые погрешности на картах игры. Разработчики улучшили видимость на карте Cache, добавили новый режим разминки на Nuke и Overpass для режима Wingman, а также обновили радар на Anubis.
Полный список изменений
Chlorine:
Модельки CT заменены на оперативников отряда FBI.
Anubis:
Радар обновлён до последней версии.
Cache:
Улучшена видимость на всей карте.
Осветлена позиция рядом с мешками с песком.
Осветлены локации A Main и B Main.
Осветлена цель, расположенная в углу под балконом на B.
Уменьшен визуальный шум.
Снижена насыщенность листвы.
Исправлена проблема, из-за которой модельки персонажей летали на точке A.
Улучшена оптимизация.
Overpass:
Добавлен режим разминки 1v1 во время игры в режиме Wingman.
Исправлена модель мусорного контейнера на точке A: в ней больше нельзя застрять.
Wingman Nuke:
Добавлен режим разминки 1v1 во время игры в режиме Wingman.
Радар теперь использует обновлённый визуальный стиль.
Vertigo:
Исправлен зазор между коробками на точке B.
По коробке теперь можно скользить, как по рампе.
Исправлены мелкие графические баги.
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