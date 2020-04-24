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В CS:GO обновили несколько карт: полный список изменений

В CS:GO обновили несколько карт: полный список изменений
Киберспорт / Counter-Strike: Global Offensive 0

Valve выпустила обновление для CS:GO, в котором исправила некоторые погрешности на картах игры. Разработчики улучшили видимость на карте Cache, добавили новый режим разминки на Nuke и Overpass для режима Wingman, а также обновили радар на Anubis.

Полный список изменений

Chlorine:
Модельки CT заменены на оперативников отряда FBI.

Anubis:
Радар обновлён до последней версии.

Cache:
Улучшена видимость на всей карте.
Осветлена позиция рядом с мешками с песком.
Осветлены локации A Main и B Main.
Осветлена цель, расположенная в углу под балконом на B.
Уменьшен визуальный шум.
Снижена насыщенность листвы.
Исправлена проблема, из-за которой модельки персонажей летали на точке A.
Улучшена оптимизация.

Overpass:
Добавлен режим разминки 1v1 во время игры в режиме Wingman.
Исправлена модель мусорного контейнера на точке A: в ней больше нельзя застрять.

Wingman Nuke:
Добавлен режим разминки 1v1 во время игры в режиме Wingman.
Радар теперь использует обновлённый визуальный стиль.

Vertigo:
Исправлен зазор между коробками на точке B.
По коробке теперь можно скользить, как по рампе.
Исправлены мелкие графические баги.

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