UNiVeRsE завершил карьеру в Dota 2

Американский киберспортсмен Саахил UNiVeRsE Арора объявил о завершении карьеры в Dota 2. Об этом он сообщил в Twitlonger.

«Я принял решение закончить игровую карьеру в Dota 2. Что бы я ни делал в жизни, я всегда придерживаюсь правила «всё или ничего». Так было и с Dota.

Последние десять лет я полностью отдавался игре. Это был потрясающий опыт. Теперь настало время для чего-то нового. Надо понять, что будет дальше. Спасибо поклонникам и бывшим напарникам за прекрасные воспоминания. Я никогда этого не забуду», — написал он.

UNiVeRsE выступал на профессиональной сцене ещё с первой Dota. В 2015 году он стал чемпионом The International в составе Evil Geniuses, а также не раз становился призёром крупных турниров.