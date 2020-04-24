UNiVeRsE завершил карьеру в Dota 2
Американский киберспортсмен Саахил UNiVeRsE Арора объявил о завершении карьеры в Dota 2. Об этом он сообщил в Twitlonger.
«Я принял решение закончить игровую карьеру в Dota 2. Что бы я ни делал в жизни, я всегда придерживаюсь правила «всё или ничего». Так было и с Dota.
Последние десять лет я полностью отдавался игре. Это был потрясающий опыт. Теперь настало время для чего-то нового. Надо понять, что будет дальше. Спасибо поклонникам и бывшим напарникам за прекрасные воспоминания. Я никогда этого не забуду», — написал он.
UNiVeRsE выступал на профессиональной сцене ещё с первой Dota. В 2015 году он стал чемпионом The International в составе Evil Geniuses, а также не раз становился призёром крупных турниров.
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