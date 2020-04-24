Horizon Zero Dawn станет трилогией

Sony Interactive Entertainment имеет амбициозные планы по развитию франшизы Horizon Zero Dawn. По информации издания VGC, которое ссылается на многочисленные источники, PlayStation и Guerrilla Games планируют выпустить трилогию игр Horizon Zero Dawn.

Дебютная игра серии появилась на прилавках магазинов 28 февраля 2017 года эксклюзивно для игровой консоли PlayStation 4. Версия игры для ПК должна выйти летом 2020 года.

Разработчик игры, студия Guerrilla Games, запланировала трилогию ещё во время разработки первой части. Но Sony дала разрешение на создание двух последующих сиквелов только после успеха дебютной игры. Horizon Zero Dawn разошлась 10-миллионным тиражом.



Разработка Horizon Zero Dawn 2 стартовала после запуска первой игры и изначально планировалась для PS4. Но планы поменялись и производство сиквела переделали под PS5.

Игровой мир второй части будет гигантским, а вы получите ещё больше свободы, чем в первой части. В Horizon Zero Dawn 2 также будет реализован кооперативный режим.