Загадочная кукла из Bloodborne в исполнении Светланы Землянской

Светлана Землянская предстала в образе миловидной и загадочной куклы из игры Bloodborne.
Работы Светланы получаются очень атмосферными благодаря качественной проработке деталей, костюмов и окружения. На днях она предстала в образе второстепенного персонажа из известной игры Bloodborne, которая вышла экслюзивно на консоли PlayStation 4.
Её привлекла Обычная кукла — дружелюбный NPC-персонаж из Bloodborne, который повышает уровень игрока за отголоски крови. Кукла в игре дружелюбная, спокойная и нежная. Она является человеческим изобретением, лишённым жизни. Однако во сне охотника она оживает и оказывается наделённой душой некого сверхъестественного создания. Кукла – единственное существо в игре, чья кровь имеет белый, бледный оттенок.
Фото: Светлана Землянская
Фото: Светлана Землянская
Фото: Светлана Землянская
Фото: Светлана Землянская
Фото: Светлана Землянская
Фото: Светлана Землянская
Фото: Светлана Землянская
Фото: Светлана Землянская
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