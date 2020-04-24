Авторы Valorant представили нового героя, способного телепортироваться

Американская компания, разработчик видеоигр Riot Games опубликовала геймплейный ролик способностей нового таинственного персонажа игры Valorant по имени Omen.
Ассасин может не только телепортироваться в любую точку карты, но также обладает невидимостью. Однако в тот момент, когда Omen перемещается в теневой оболочке, она может быть уничтожена врагами для прерывания телепорта.
Также названы и другие навыки нового персонажа.
Паранойя: движущаяся тень, ограничивающая видимость врагов при соприкосновении;
Теневой шаг: телепортация на расстояние после короткой задержки;
Тёмный покров: бросок сферы, создающей в точке приземления теневой купол.
Слоган героя: «Вы думали, что были в безопасности».
Права принадлежат Riot Games, Inc. Видео доступно в «Твиттере» Valorant
Закрытое бета-тестирование Valorant стартовало 7 апреля. Игра уже стала самой популярной на стриминговой платформе, заняв третье место по пиковому количеству зрителей (1,7 млн) за всю историю.
- 24 апреля 2020
-
21:01
-
19:47
-
18:41
-
15:31
-
15:01
-
13:05
-
12:53
-
10:02
-
08:35
-
04:15
-
03:58
- 23 апреля 2020
-
18:58
-
18:10
-
15:32
-
15:06
-
13:15
-
12:37
-
12:00
-
04:02
-
03:21
-
02:46
-
02:27
-
00:01
- 22 апреля 2020
-
23:46
-
22:47
-
16:46
-
13:18
-
13:05
-
12:36
-
11:02
-
00:07
- 21 апреля 2020
-
22:57
-
19:49
-
19:34
-
14:50