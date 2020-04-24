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Авторы Valorant представили нового героя, способного телепортироваться

Авторы Valorant представили нового героя, способного телепортироваться
Киберспорт / Другие игры 0

Американская компания, разработчик видеоигр Riot Games опубликовала геймплейный ролик способностей нового таинственного персонажа игры Valorant по имени Omen.

Ассасин может не только телепортироваться в любую точку карты, но также обладает невидимостью. Однако в тот момент, когда Omen перемещается в теневой оболочке, она может быть уничтожена врагами для прерывания телепорта.

Также названы и другие навыки нового персонажа.

Паранойя: движущаяся тень, ограничивающая видимость врагов при соприкосновении;
Теневой шаг: телепортация на расстояние после короткой задержки;
Тёмный покров: бросок сферы, создающей в точке приземления теневой купол.

Слоган героя: «Вы думали, что были в безопасности».

Права принадлежат Riot Games, Inc. Видео доступно в «Твиттере» Valorant

Закрытое бета-тестирование Valorant стартовало 7 апреля. Игра уже стала самой популярной на стриминговой платформе, заняв третье место по пиковому количеству зрителей (1,7 млн) за всю историю.

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