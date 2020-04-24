Кокорин перечислил партнёрам более 1 млн рублей после победы на турнире по CS

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за «Сочи», перечислил партнёрам более 1 млн рублей после победы на турнире по Counter Strike: Global Offensive.



«На турнире по CS были команды Славы Кротова, Феди Смолова, Зинченко, если не путаю, Ярмоленко играл за него. Призовой фонд был от меня, моим пацанам, они получили по 300 тысяч. Было 5 человек, себя я, конечно, не могу премировать, а им я сказал, что если выиграют, то получат такую сумму. Сам турнир был благотворительный, потому все средства от просмотров, донаты — всё пошло на борьбу с коронавирусом», — сказал Кокорин в интервью каналу «КраСава» в YouTube.

В финале благотворительного турнира We strike Corona команда Кокорина обыграла пятёрку полузащитника «Балтики» Алана Чочиева. Команды сыграли до победы на двух картах. В обоих случаях победу одержали Кокорин и его друзья: 16:11 — на Dust2, 16:13 — на Mirage.