Анонсирован чемпионат по Fortnite с призовым фондом $ 2 млн. Турнир начнётся 9 мая

Epic Games проведёт крупный турнир по Fortnite с призовым фондом $ 2 млн. Старт турнира с названием Fortnite Champion Series Invitational запланирован на 9 мая.

2 мая пройдёт отборочный турнир, по итогам которого 100 игроков получат слот на участие в турнире. Остальные будут приглашены разработчиками. Турнир будет сольным.



Epic Games планирует пригласить на чемпионат более 500 игроков. Она разделила приглашения на группы по 100 человек на основе предыдущих результатов и достижений.