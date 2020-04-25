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Анонсирован чемпионат по Fortnite с призовым фондом $ 2 млн. Турнир начнётся 9 мая

Анонсирован чемпионат по Fortnite с призовым фондом $ 2 млн. Турнир начнётся 9 мая
Киберспорт / Fortnite 0

Epic Games проведёт крупный турнир по Fortnite с призовым фондом $ 2 млн. Старт турнира с названием Fortnite Champion Series Invitational запланирован на 9 мая.

2 мая пройдёт отборочный турнир, по итогам которого 100 игроков получат слот на участие в турнире. Остальные будут приглашены разработчиками. Турнир будет сольным.

Epic Games планирует пригласить на чемпионат более 500 игроков. Она разделила приглашения на группы по 100 человек на основе предыдущих результатов и достижений.

  • Топ-100 игроков из Chapter 2 Season 2 PC FNCS Finals
  • Топ-100 игроков из Chapter 2 Season 2 Console / Mobile FNCS Finals
  • Топ-100 игроков из Chapter 2; Season 1 FNCS Finals
  • Топ-100 игроков из Season X FNCS Finals
  • До 100 игроков, приглашённых непосредственно Epic Games
  • Топ-100 игроков из открытого отборочного турнира 2 мая
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