Эротическая фигурка Тифы Локхарт из Final Fantasy VII за 33 000 рублей выйдет в конце года

В конце 2020 года в продажу поступит эротическая фигурка Тифы Локхарт из Final Fantasy VII.

Фигурка масштабом 1:4 и весом 15 килограммов будет поставляться в двух вариантах — Deluxe и Extreme Edition. В последней версии можно будет присоединить голову со стеклянными глазами.

Главная же особенность этой фигурки заключается в том, что её можно полностью раздеть.

Стоимость фигурки версии Deluxe составляет 33 894 рубля, Extreme-версии — 37 309 рублей.

Тифа Локхарт — персонаж из культовой ролевой игры Final Fantasy VII. Газета The New York Times назвала её одной из самых привлекательных девушек из «кибер-поколения», сопоставив её с Ларой Крофт в качестве образца сильной, независимой и прекрасной героини из видеоигр.

Фото: toyokoku.com.au

Фото: toyokoku.com.au

Фото: toyokoku.com.au

Фото: toyokoku.com.au

Фото: toyokoku.com.au