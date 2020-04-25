Стримерша Alinity нарушила правила в Twitch, но не была забанена

Стримерша Наталия Alinity Моголлон в попытке запихнуть подушку под блузку случайно показала грудь. Стримерша не стала акцентировать на этом моменте внимание, возможно, надеясь, что никто ничего не заметил. К несчастью для неё, она ошибалась. Клип быстро разлетелся по сети.

«Оголённый сосок Алинити — самый зрелищный момент в истории Twitch», — написал один из зрителей. Несмотря на то что инцидент оказался несчастным случаем, зрители задались вопросом, что теперь будет со стримершей, учитывая строгие правила Twitch в отношении наготы.

В июле 2019 года сообщество возмутилось действиями Алинити. На одном из стримов она кинула своего кота через плечо, а до этого напоила его водкой. Twitch не применила к ней санкций, хотя зоозащитники усердно настаивали на её блокировке. На момент публикации новости стримерша не была забанена. Похоже, что и в этот раз она сумеет избежать наказания.