Стримерша Tea столкнулась с сексизмом в Valorant. Riot Games пообещала принять меры

Основная проблема любой онлайн-игры — токсичность. Некоторые игроки считают забавным оскорблять других. Так они выплёскивают свои эмоции и гнев от поражений, считая, что за это им ничего не будет. Новый шутер от Riot столкнулся с этой проблемой уже на стадии бета-теста. Инцидент, произошедший 25 апреля, показал, над чем разработчикам стоит ещё поработать.

Стримерша Tea выложила в «Твиттере» клип, в котором слышно как один из тиммейтов обзывает её, унижает и говорит гадости. Прокомментировавшие запись девушки посоветовали ей отключить голосовой чат, так как это единственный способ избежать домогательств.

«Есть кнопка отключения голосового чата. Почему ты продолжаешь слушать таких говнюков, как этот? Просто отключи звук и проблема исчезнет», — написал один из пользователей.

Стримерша является UX-дизайнером двух других игр от Riot — League of Legends и Teamfight Tactics. Продюсер игры Valorant Анна Донлон обратила внимание на её пост и рассказала, что Riot работает над решением проблемы с токсичностью. Но какие именно меры предпринимает компания — она не уточнила. В League of Legends, например, действует система чести и продвинутые репорты. Видимо, компании предстоит реализовать что-то подобное и в своей новой игре.