Хачанов сыграет со Зверевым и Гоффеном на виртуальном Mutua Madrid Open

Состоялась жеребьёвка виртуального теннисного турнира Mutua Madrid Open, который пройдёт в онлайн-симуляторе Tennis World Tour, сообщает официальный сайт турнира.
В мужской сетке единственный российский участник Карен Хачанов попал в четвёртую группу вместе с представителем Германии Александром Зверевым, бельгийцем Давидом Гоффеном и французом Люкой Пуем. В первой группе сыграют испанец Рафаэль Надаль, британец Энди Маррей, француз Гаэль Монфис и Денис Шаповалов из Канады.
В женской сетке белоруска Виктория Азаренко и украинка Элина Свитолина попали во вторую группу вместе с британкой Йоханной Контой и румынкой Сораной Кырстей.
Всего в турнире примут участие 32 игрока — по 16 в мужском и женском разрядах. Победители групп и теннисисты, занявшие вторые места, пройдут в четвертьфиналы. Групповые соревнования состоятся 27 и 28 апреля, на 29-е запланирован четвертьфинал, а завершится турнир 30 апреля полуфиналами и финалом.
Призовой фонд турнира – 300 тыс. евро (по 150 тыс. у АТР и WTA). Победители сами решат, какую сумму они пожертвуют игрокам с низким рейтингом. Ещё 50 тыс. евро организаторы отдадут в Продовольственный фонд Мадрида.
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