Twitch отстранил, но не забанил стримершу, случайно показавшую грудь во время трансляции
Стриминговая площадка Twitch выступила с официальным заявлением о пользователе Наталии Alinity Моголлон, которая в попытке запихнуть подушку под блузку случайно показала грудь. Администрация приняла решение отстранить девушку от деятельности на неопределённое время.
Ранее пользователи платформы возмутились начальным решением Twitch, которое никак не наказывало девушку. В результате Alinity самостоятельно отстранилась от трансляций на три дня. Теперь же такое решение носит официальный характер.
В июле 2019 года сообщество уже возмущалось действиями Alinity. На одном из стримов она бросила своего кота через плечо, а до этого напоила его водкой. Twitch не применила к ней санкций, хотя зоозащитники усердно настаивали на её блокировке.
Twitch обновил правила. Стримерам запрещено обнажаться и демонстрировать грудь
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