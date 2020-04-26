Twitch отстранил, но не забанил стримершу, случайно показавшую грудь во время трансляции

Стриминговая площадка Twitch выступила с официальным заявлением о пользователе Наталии Alinity Моголлон, которая в попытке запихнуть подушку под блузку случайно показала грудь. Администрация приняла решение отстранить девушку от деятельности на неопределённое время.



Ранее пользователи платформы возмутились начальным решением Twitch, которое никак не наказывало девушку. В результате Alinity самостоятельно отстранилась от трансляций на три дня. Теперь же такое решение носит официальный характер.



В июле 2019 года сообщество уже возмущалось действиями Alinity. На одном из стримов она бросила своего кота через плечо, а до этого напоила его водкой. Twitch не применила к ней санкций, хотя зоозащитники усердно настаивали на её блокировке.

Twitch обновил правила. Стримерам запрещено обнажаться и демонстрировать грудь