Мэддисон задумался об уходе с Twitch из-за привязки подписки к рублю

25 апреля Twitch изменила стоимость подписки для жителей России. Ранее стоимость была выражена в долларах, банки просто конвертировали валюту. Теперь же подписка получила фиксированную стоимость. Жители России могут приобрести подписку первого уровня за 399 рублей. Известный блогер и стример Илья Мэддисон сначала раскритиковал Twitch за это решение, задумавшись об уходе c платформы, но потом изменил мнение.
«Ужасная новость: стоимость подписки на твиче привязали к рублю! Теперь это всегда 399 р. Раньше за подписку люди платили 5 баксов по курсу. При нынешнем курсе жирным [придуркам] типа меня зачем там стримить? А если завтра бакс будет 80? 180? Буду возвращаться на ютаб, наверное», — написал стример.
Спустя некоторое время Мэддисон выложил второй твит, в котором сказал, что останется на Twitch. Но говорил он об этом в присущей ему шутливой манере. «Только что знающие люди сообщили, что рубль будет самой крепкой валютой, так что всё хорошо, остаёмся на твиче. Главное, не бухтеть», — сказал стример.
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