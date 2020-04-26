Стримерша Карина отреагировала на скандальные заявления Тодоренко

Стримерша Карина отреагировала на скандал, разгоревшийся после неоднозначных высказываний популярной телеведущей и блогера Регины Тодоренко о домашнем насилии.

«Тодоренко заявила следующее: «Твой муж тебя бьёт, а почему, ты не задумывалась?» Формулировка сама по себе отвратительная и обидная. Буквально это можно понять, что если женщину поколотили — сама виновата. Реакция общества тоже понятна — Тодоренко все загнобили (не феминистки, они тут оказались не нужны), лишили каких-то титулов и т. д.

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Но здесь есть одно большое жирное НО. Нужно понимать и помнить, что последние 70 лет в России — матриархат. Огромный процент взрослых мужчин сейчас рождены и воспитаны в однополых семьях (мама — бабушка), из-за рекордного количества разводов в стране. Рождены и воспитаны женщинами для женщин. Мужчины были обмануты их же матерями, потому что в этом случае женская солидарность ставилась выше интересов собственного ребёнка. Ведь в случае реального объяснения матерью женских методов управления, она теряла над ним контроль. Всем известны эти аксиомы: девочек ни при каких обстоятельствах нельзя обижать и вообще нужно быть настоящим мужчиной (Бог терпел и вам велел).

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Подобное воспитание превратило многих женщин в профессиональных эмоционально-психологических насильников. Которые прекрасно знали больные места мужчин, особенно своих сожителей, и без жалости, хладнокровно били только по ним. Не оставляя при этом синяков. А если уж женщина каким-то образом дорывалась до физического превосходства перед мужчиной — это уже совсем беда, редкий мужчина сможет превзойти женщину по изощрённости в этой области.

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Я не хочу никого защищать и оправдывать. Обвинять одних мужчин так же несправедливо, как и обвинять одних женщин. Это монета с двумя сторонами (символично). В этих ситуациях на первых местах всегда нюансы, а не гендерный фактор. Вспомните, как эпично актрисулька Эмбер Херд была выставлена жертвой домашнего насилия, став чуть ли не иконой сопротивления этому явлению, из-за чего Джонни Депп моментально растерял все свои контракты. И что оказалось на самом деле? Херд может сейчас отправиться в тюрьму за лжесвидетельство. И в браке она колотила именно Деппа. Стрелочка прекрасно повернулась. Ну а Тодоренко загнобили её же подписчицы, не в последнюю очередь из-за нарушения режима женской солидарности», — написала Карина на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» стримерши Карины.