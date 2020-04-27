Польский блогер рассказал про уязвимость в CS: GO. Из-за него забанили 400 игроков

25 апреля на площадке FACEIT были заблокированы более 400 игроков в Counter-Strike: Global Offensive, сообщает Ginx. Все они посмотрели видео польского блогера Mefju23 на YouTube. В ролике было рассказано про уязвимость в игре и предложен способ обернуть её в свою пользу. Речь шла об усилении звуковых эффектов, в частности звука шагов противника, с помощью редактирования файла Soundmixers.txt.
По мнению FACEIT, такие действия приводят к нечестной игре и квалифицируются как мошенничество, поэтому 400 пользователей были забанены за использование читов и эксплоитов.
Блогер принёс извинения своим подписчикам, уточнив, что предупреждал о риске быть заблокированными за следование инструкции из видео.
У Mefju23 более 230 тысяч подписчиков. На его канале в YouTube в основном представлены видеоролики о CS: GO и FIFA 20.
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