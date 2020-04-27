Женский состав по CS:GO использовал лого стримера Lirik

Популярный стример Сакиб «Lirik» Захид во время одной из своих трансляций сравнил собственный логотип с логотипом женской команды NoFear5 по CS:GO.

«Давайте посмотрим видео на моём YouTube-канале. Смотрите, чуваки, логотип точно такой же. Да, да», — сказал Lirik.

Сакиб Захид — один из самых популярных блогеров на платформе Twich, аудитория одной его трансляции составляет примерно 30 тысяч зрителей. На его логотипе изображён чеширский кот, персонаж книги Льюиса Кэролла «Алиса в стране чудес».

Женский состав NoFear5 принимает участие в турнире по CS:GO от датской компании Ambush Esport.