Сутормин проиграл Гризманну на турнире по PES 2020

Полузащитник футбольного клуба «Зенит» Алексей Сутормин проиграл нападающему испанской «Барселоны» Антуану Гризманну на турнире StayHomeWithPES. Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу французского футболиста.

В турнире по PES 2020 также участвуют Скотт Мактоминай, Миралем Пьянич, Хави Мартинес и другие известные футболисты.

Напомним, в настоящее время все крупные футбольные турниры приостановлены из-за карантина, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 207 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 878 тыс.