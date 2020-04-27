Сутормин проиграл Гризманну на турнире по PES 2020
Полузащитник футбольного клуба «Зенит» Алексей Сутормин проиграл нападающему испанской «Барселоны» Антуану Гризманну на турнире StayHomeWithPES. Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу французского футболиста.
В турнире по PES 2020 также участвуют Скотт Мактоминай, Миралем Пьянич, Хави Мартинес и другие известные футболисты.
Напомним, в настоящее время все крупные футбольные турниры приостановлены из-за карантина, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 207 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 878 тыс.
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