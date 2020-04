В Сеть утекли геймплейные видео, кат-сцены и возможный финал The Last of Us: Part II

Неизвестные слили в интернет несколько геймплейных видео, кат-сцен и возможный финал The Last of Us: Part II.

Видео были почти сразу же удалены с YouTube по требованию правообладателя, однако пользователи продолжают распространять ролики и скриншоты в Сети на различных площадках. Один из пользователей загрузил материал на Streamable и опубликовал список ссылок на портале Resetera.

Релиз долгожданного сиквела должен был состояться 29 мая, однако Sony отложила выпуск игры на неопределённый срок из-за невозможности распространять игру на физических носителях во время пандемии коронавируса. Утечка подтверждает, что на данный момент The Last of Us: Part II является готовым продуктом, и работа над игрой завершена.