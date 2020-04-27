В Сеть утекли геймплейные видео, кат-сцены и возможный финал The Last of Us: Part II
Неизвестные слили в интернет несколько геймплейных видео, кат-сцен и возможный финал The Last of Us: Part II.
Видео были почти сразу же удалены с YouTube по требованию правообладателя, однако пользователи продолжают распространять ролики и скриншоты в Сети на различных площадках. Один из пользователей загрузил материал на Streamable и опубликовал список ссылок на портале Resetera.
Релиз долгожданного сиквела должен был состояться 29 мая, однако Sony отложила выпуск игры на неопределённый срок из-за невозможности распространять игру на физических носителях во время пандемии коронавируса. Утечка подтверждает, что на данный момент The Last of Us: Part II является готовым продуктом, и работа над игрой завершена.
Мэддисон предложил запретить The Last of Us: Part II и пожелал ей провала
Читайте также
- 27 апреля 2020
-
11:57
-
11:38
-
09:18
-
06:27
-
00:32
-
00:17
- 26 апреля 2020
-
23:21
-
23:10
-
17:56
-
14:23
-
14:02
-
11:55
-
01:29
-
00:53
- 25 апреля 2020
-
20:53
-
17:37
-
17:28
-
15:12
-
14:46
-
14:10
-
13:36
- 24 апреля 2020
-
22:35
-
21:01
-
19:47
-
18:41
-
15:31
-
15:01
-
13:05
-
12:53
-
10:02
-
08:35
-
04:15
-
03:58
- 23 апреля 2020
-
18:58
-
18:10
Партнерский контент