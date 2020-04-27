«Готовь кредитку». Агуэро рассказал, как собрать крутую команду в FIFA

Нападающий футбольного клуба «Манчестер Сити» Серхио Агуэро высказал мнение о системе pay-to-win, которая используется в FIFA 20.



Играя в FIFA 20 вместе с игроком «Боки Хуниорс» Эдуардо Сальвио, Серхио объяснил, как он сможет собрать в игре хороший состав. Футболист «Манчестер Сити» считает, что единственный способ собрать крутой состав — это покупать монеты FIFA Points, открывать на них паки и надеяться на удачное стечение обстоятельств:



«Хочешь заполучить крутых игроков в состав? Готовь кредитку! Купи паки и надейся, что тебе повезёт. Не ожидай чего-то от EA, потому что они ничего тебе не дадут», — сказал Агуэро.



Также Агуэро недоволен отсутствием в игре своей карточки с рейтингом 99, несмотря на то что он уже давно стримит FIFA. Он привёл в пример Винисиуса, который обзавёлся карточкой с рейтингом 99, так как, по мнению Агуэро, он выступает за клуб, который красуется на обложке игры.

Ролик с реакцией Агуэро на промах своей виртуальной копии в FIFA 20 стал вирусным