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«Готовь кредитку». Агуэро рассказал, как собрать крутую команду в FIFA

«Готовь кредитку». Агуэро рассказал, как собрать крутую команду в FIFA
Киберспорт / FIFA 0

Нападающий футбольного клуба «Манчестер Сити» Серхио Агуэро высказал мнение о системе pay-to-win, которая используется в FIFA 20.

Играя в FIFA 20 вместе с игроком «Боки Хуниорс» Эдуардо Сальвио, Серхио объяснил, как он сможет собрать в игре хороший состав. Футболист «Манчестер Сити» считает, что единственный способ собрать крутой состав — это покупать монеты FIFA Points, открывать на них паки и надеяться на удачное стечение обстоятельств:

«Хочешь заполучить крутых игроков в состав? Готовь кредитку! Купи паки и надейся, что тебе повезёт. Не ожидай чего-то от EA, потому что они ничего тебе не дадут», — сказал Агуэро.

Также Агуэро недоволен отсутствием в игре своей карточки с рейтингом 99, несмотря на то что он уже давно стримит FIFA. Он привёл в пример Винисиуса, который обзавёлся карточкой с рейтингом 99, так как, по мнению Агуэро, он выступает за клуб, который красуется на обложке игры.

Ролик с реакцией Агуэро на промах своей виртуальной копии в FIFA 20 стал вирусным
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