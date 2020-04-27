«Готовь кредитку». Агуэро рассказал, как собрать крутую команду в FIFA

Нападающий футбольного клуба «Манчестер Сити» Серхио Агуэро высказал мнение о системе pay-to-win, которая используется в FIFA 20.
Играя в FIFA 20 вместе с игроком «Боки Хуниорс» Эдуардо Сальвио, Серхио объяснил, как он сможет собрать в игре хороший состав. Футболист «Манчестер Сити» считает, что единственный способ собрать крутой состав — это покупать монеты FIFA Points, открывать на них паки и надеяться на удачное стечение обстоятельств:
«Хочешь заполучить крутых игроков в состав? Готовь кредитку! Купи паки и надейся, что тебе повезёт. Не ожидай чего-то от EA, потому что они ничего тебе не дадут», — сказал Агуэро.
Также Агуэро недоволен отсутствием в игре своей карточки с рейтингом 99, несмотря на то что он уже давно стримит FIFA. Он привёл в пример Винисиуса, который обзавёлся карточкой с рейтингом 99, так как, по мнению Агуэро, он выступает за клуб, который красуется на обложке игры.
- 27 апреля 2020
-
17:07
-
13:32
-
13:23
-
11:57
-
11:38
-
09:18
-
06:27
-
00:32
-
00:17
- 26 апреля 2020
-
23:21
-
23:10
-
17:56
-
14:23
-
14:02
-
11:55
-
01:29
-
00:53
- 25 апреля 2020
-
20:53
-
17:37
-
17:28
-
15:12
-
14:46
-
14:10
-
13:36
- 24 апреля 2020
-
22:35
-
21:01
-
19:47
-
18:41
-
15:31
-
15:01
-
13:05
-
12:53
-
10:02
-
08:35
-
04:15