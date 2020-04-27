Стримерша Fran показала странные сообщения от настырного подписчика

Стримерша по Overwatch Франсин Fran Во, о которой мы рассказывали в статье на «Чемпионате», сообщила своим фанатам, что в течение семи месяцев, начиная с сентября 2019 года и до апреля 2020 года, один из её подписчиков в «Твиттере» присылал ей отвратительные сообщения.
«Этот человек написывал мне об отходах жизнедеятельности в течение нескольких месяцев», — рассказала стримерша. И привела в качестве доказательства скрины с сообщениями:
В начале января 2020 года подписчик написал: «С новым дерьмовым годом!» Он поздравлял Fran почти с каждым праздником, но всегда указывал в своих сообщениях слово «poop».
Так или иначе сообщения от этого человека выглядят детской шалостью по сравнению с тем, что произошло с девушкой на турнире по Overwatch — Flash Ops: Echo Showdown. Каждый раз, когда девушка допускала ошибки, чат взрывался пренебрежительными комментариями по поводу её действий: «прогоните девчонку» и «посадите вместо неё парня» — это лишь малая часть того, что было сказано про Fran на том турнире, который оказался для её команды победным.
- 27 апреля 2020
-
18:09
-
17:07
-
13:32
-
13:23
-
11:57
-
11:38
-
09:18
-
06:27
-
00:32
-
00:17
- 26 апреля 2020
-
23:21
-
23:10
-
17:56
-
14:23
-
14:02
-
11:55
-
01:29
-
00:53
- 25 апреля 2020
-
20:53
-
17:37
-
17:28
-
15:12
-
14:46
-
14:10
-
13:36
- 24 апреля 2020
-
22:35
-
21:01
-
19:47
-
18:41
-
15:31
-
15:01
-
13:05
-
12:53
-
10:02
-
08:35