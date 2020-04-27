Стримерша Fran показала странные сообщения от настырного подписчика

Стримерша по Overwatch Франсин Fran Во, о которой мы рассказывали в статье на «Чемпионате», сообщила своим фанатам, что в течение семи месяцев, начиная с сентября 2019 года и до апреля 2020 года, один из её подписчиков в «Твиттере» присылал ей отвратительные сообщения.

«Этот человек написывал мне об отходах жизнедеятельности в течение нескольких месяцев», — рассказала стримерша. И привела в качестве доказательства скрины с сообщениями:

В начале января 2020 года подписчик написал: «С новым дерьмовым годом!» Он поздравлял Fran почти с каждым праздником, но всегда указывал в своих сообщениях слово «poop».

Так или иначе сообщения от этого человека выглядят детской шалостью по сравнению с тем, что произошло с девушкой на турнире по Overwatch — Flash Ops: Echo Showdown. Каждый раз, когда девушка допускала ошибки, чат взрывался пренебрежительными комментариями по поводу её действий: «прогоните девчонку» и «посадите вместо неё парня» — это лишь малая часть того, что было сказано про Fran на том турнире, который оказался для её команды победным.