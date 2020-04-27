Стример Shroud арендовал за $13 тыс. самолёт, чтобы успеть к открытию рейда в WoW

Известный американский стример Майк Shroud Гржесик сообщил, что прилетел к открытию «Логова Крыла Тьмы» в World of Warcraft Classic, наняв частный самолёт за $ 13 тыс. Признание Shroud сделал во время трансляции на Mixer.

По словам Майка, перед запуском рейда он отдыхал в Лас-Вегасе. На рейсовых самолётах он не мог вернуться в Лос-Анджелес, чтобы успеть к открытию рейда. В итоге ему пришлось воспользоваться частным самолётом.

«Единственная причина, почему я пошёл на это, заключалась в том, чтобы пойти в рейд в WoW. На других самолётах я бы не успел. Тогда я решил, что стоит попробовать. Лучше всего было попробовать использовать частный перелёт», — сказал Гржесик.