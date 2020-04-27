Fnatic сместила NAVI с первого места мирового рейтинга по CS:GO

Natus Vincere больше не возглавляет рейтинг лучших команд по CS:GO по версии HLTV. На первое место вышла Fnatic. Тройку лучших замыкает Astralis. Fnatic в рейтинге переместилась на первое место с третьей строчки.

Team Liquid обошла G2 Esports и вернулась в топ-5, а Team Vitality сместила 100 Thieves на десятую позицию.

Топ-10 рейтинга лучших команд по CS:GO по версии HTLV

1. Fnatic — 818

2. Natus Vincere — 788

3. Astralis — 781

4. Mousesports — 745

5. Liquid — 586

6. G2 — 509

7. Evil Geniuses — 417

8. FaZe — 378

9. Vitality — 317

10. 100 Thieves — 295