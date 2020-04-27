Fnatic сместила NAVI с первого места мирового рейтинга по CS:GO
Natus Vincere больше не возглавляет рейтинг лучших команд по CS:GO по версии HLTV. На первое место вышла Fnatic. Тройку лучших замыкает Astralis. Fnatic в рейтинге переместилась на первое место с третьей строчки.
Team Liquid обошла G2 Esports и вернулась в топ-5, а Team Vitality сместила 100 Thieves на десятую позицию.
Топ-10 рейтинга лучших команд по CS:GO по версии HTLV
1. Fnatic — 818
2. Natus Vincere — 788
3. Astralis — 781
4. Mousesports — 745
5. Liquid — 586
6. G2 — 509
7. Evil Geniuses — 417
8. FaZe — 378
9. Vitality — 317
10. 100 Thieves — 295
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